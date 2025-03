inZOI va in panico se si fa sposare troppe volte un personaggio, Krafton consiglia moderazione

inZOI è appena stato pubblicato in accesso anticipato e naturalmente ha ancora tanti bug , che il team di sviluppo sistemerà aggiornamento dopo aggiornamento. Uno dei più particolari riguarda la possibilità di far sposare gli zoi, ossia i personaggi virtuali che popolano il gioco. Più precisamente, il bug emerge quando si fa sposare troppe volte un singolo zoi, producendo la sparizione dei membri della famiglia.

Sparizioni in famiglia

Il bug è così grave che gli sviluppatori hanno raccomandato di non risposarsi troppe volte, ossia di moderarsi.

Quindi, se volete creare uno o una zoi particolarmente allegri dal punto di vista matrimoniale, per ora conviene non farlo, perché rischiate gravi conseguenze per la vostra famiglia virtuale. Stando a un post sul sito web di InZoi, "Quando uno Zoi single si risposa più volte, alcuni membri della famiglia potrebbero scomparire."

La soluzione è semplicemente quella di evitare più matrimoni. Stranamente, il team di sviluppo ha aggiunto che ci si può anche risposare, ma che è meglio farlo "quando non ci sono figli coinvolti." Probabilmente la presenza dei figli è una variabile che aumenta le probabilità del manifestarsi del bug.

Un altro problema noto riguarda le relazioni omosessuali: "Le relazioni omosessuali non sono possibili con altri Zoi nella città." Visto come è stato notificato, è probabile che gli sviluppatori stiano già lavorando per sistemare la situazione e permettere agli zoi di accoppiarsi con chi vogliono.

Per il resto, inZOI vanta delle tecnologie davvero uniche, in particolare nei sistemi di gioco, come quello Zoi smart che rende gli zoi più reattivi. Peccato che non sistemi il problema dei matrimoni.