The Duskbloods di FromSoftware è una esclusiva Nintendo Switch 2 ed è praticamente Bloodborne 2

FromSoftware ha annunciato un nuovo gioco durante il Nintendo Direct di Switch 2: si chiama The Duskbloods, previsto per il 2026 . Si tratta di un titolo focalizzato sul multigiocatore e diretto da Miyazaki.

Il trailer di The Duskbloods

In questo nuovo gioco vediamo che l'ambientazione sarà un mix di gotico e moderno, con strutture d'acciaio, jetpack e treni.

Il trailer si apre con una voce femminile che dice: "Ti do il mio sangue, ti do la mia vita. Gira, o ruota. E trasportalo verso una notte di chiaro di luna. Fino al crepuscolo dell'umanità".

Il video ci mostra una carrellata di ambientazioni e personaggi che avremo modo di incontrare e controllare. Mette anche mostra delle potenziali meccaniche, come la capacità del personaggio di mordere i nemici per succhiargli il sangue ed evocare altri personaggi per far si aiutare.

Ci son anche delle armi da fuoco, in modo simile a Bloodborne. Pare anche che dei nemici si trasformeranno in bestie, precisamente in dinosauri. Sembra un mix di idee molto diverse tra loro, ma FromSoftware ha dimostrato di sapere come creare opere interessanti e possiamo dargli fiducia.

Tra le altre novità videoludiche del Nintendo Direct di Nintendo Switch 2 vi è anche Mario Kart World.