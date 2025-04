L'uscita di Hollow Knight: Silksong potrebbe essere imminente, suggerisce Steam

L'uscita di Hollow Knight: Silksong potrebbe essere imminente: a suggerirlo è Steam, che ha inserito l'atteso titolo di Team Cherry in un elenco di soulslike in arrivo a breve sulla piattaforma digitale Valve.

Come potete vedere nell'immagine in calce, che abbiamo catturato di persona, selezionando dai tag di Steam lo "stile Souls" e cliccando poi sulla tabella "popolari in arrivo", Hollow Knight: Silksong compare fra The Junkyard, disponibile dal 26 aprile, e Bygone Dreams: Prophecy, disponibile dal 6 maggio.

La lista non osserva un rigoroso ordine cronologico, dunque il posizionamento di Silksong non implica assolutamente che il gioco uscirà tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, ma tutti i prodotti elencati hanno in comune una data di pubblicazione che va da aprile a giugno.

Misteriosamente, l'atteso sequel firmato Team Cherry è praticamente l'unico a non avere riferimenti precisi per quanto concerne l'uscita, che risulta "da annunciare". Allora perché si trova in quella lista? Un'idea ce l'abbiamo.