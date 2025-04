Minecraft sale in testa alla classifica del Nintendo eShop grazie al film

Grazie al grande successo del film, Minecraft è salito in testa alla classifica del Nintendo eShop , mettendosi alle spalle blockbuster come Super Mario Party Jamboree e Stardew Valley, mentre a completare la top five troviamo Hades e Little Strays Legendary Collection.

La classifica digitale

Anche la classifica dei giochi disponibili nel solo formato digitale è stata influenzata dalle offerte di aprile su Nintendo eShop, sebbene determinate posizioni non mostrino novità rispetto alle scorse settimane, con Stardew Valley ancora una volta al comando.

Stardew Valley Hello Kitty Island Adventure The Game of Life 2 Among Us The Last Campfire Body Cam Shooter Hole io Hollow Knight Inside Pico Park

Il fenomeno Hello Kitty Island Adventure continua a macinare numeri impressionanti e infatti lo troviamo al secondo posto, mentre a completare la top five ci sono The Game of Life 2, Among Us e The Last Campfire.