Nintendo eShop, i migliori giochi per Nintendo Switch in offerta ad aprile

Quali sono i migliori giochi per Nintendo Switch in offerta ad aprile su eShop? A pochi giorni dalla presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2, abbiamo pensato bene di effettuare una selezione che guardasse non solo alla qualità dei singoli titoli, ma anche alla loro certificata compatibilità con il nuovo modello della console ibrida, che arriverà nei negozi il 5 giugno. Dalle battute di caccia di Monster Hunter Rise agli accattivanti enigmi di Ghost Trick: Detective Fantasma, dalle atmosfere inquietanti di BioShock: The Collection alla scrittura brillante di L.A. Noire, dai frenetici scontri a fuoco di Borderlands: The Handsome Collection allo stile Ghibli di Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom, ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise torna a toccare il suo prezzo più basso di sempre su eShop, con uno sconto del 75% che consente di acquistare il gioco a soli 9,99€ anziché 39,99€. L'offerta, valida fino al 28 aprile, rappresenta una gran bella occasione per recuperare l'ultimo episodio della serie pubblicato su Nintendo Switch, che spinge il gameplay tradizionale della saga verso nuovi livelli. Ambientato nel piccolo villaggio di Kamura, chiaramente ispirato alle architetture del Giappone feudale, Monster Hunter Rise ci mette al comando di un abile cacciatore alle prese con spedizioni mirate ad abbattere i mostri più enormi e pericolosi presenti all'interno di una regione molto ampia e suggestiva, che potremo esplorare in solitaria oppure in cooperativa con gli amici. Fra le novità introdotte con questo capitolo spiccano alcune meccaniche inedite che vanno ad arricchire il sistema di esplorazione e di combattimento: il rampino che consente di eseguire spettacolari acrobazie e raggiungere zone altrimenti inaccessibili, le missioni in modalità Furia con i loro interessanti elementi strategici, la presenza dei compagni Canyne e di tante nuove armi, ognuna in grado di prestarsi a uno stile differente. Una sequenza di combattimento di Monster Hunter Rise Come avrete letto nella nostra recensione di Monster Hunter Rise, gli sviluppatori Capcom hanno svolto un lavoro eccellente, consegnandoci un'esperienza straordinaria sul piano tecnico e artistico, dotata di un gameplay ancora più appagante e di un bestiario notevolmente arricchito, nonché di significative novità per quanto concerne la struttura.

Ghost Trick: Detective Fantasma Disponibile su eShop esattamente a metà prezzo fino al 28 aprile, dunque a 14,99€ anziché 29,99€, Ghost Trick: Detective Fantasma è l'eccellente remaster dell'iconica avventura a base puzzle creata da Shu Takumi, già autore della serie Ace Attorney, e pubblicata originariamente su Nintendo DS. La versione Nintendo Switch mantiene i controlli touch, alternandoli però a un layout tradizionale ugualmente efficace. Sissel in una scena di Ghost Trick: Detective Fantasma La storia che viene raccontata nel gioco è quella di Sissel, un fantasma che si risveglia nei pressi del proprio cadavere ma non ricorda il momento della sua morte né chi eventualmente ne sia stato il responsabile. Una voce misteriosa gli suggerisce tuttavia di usare i poteri spettrali per scoprire cos'è accaduto e impedire che dei malintenzionati facciano del male anche ad altre persone innocenti. Comincia così un racconto emozionante, una corsa contro il tempo che nell'arco di una notte ci porterà a svelare la verità su quanto accaduto, ricorrendo ad alcune abilità speciali che Sissel può sfruttare per prendere momentaneamente il controllo di oggetti inanimati e fare in modo che determinate situazioni non si verifichino, cambiando il corso degli eventi ma con uno spazio d'azione ridotto a soli quattro minuti. Uno dei "puzzle" da risolvere in Ghost Trick: Detective Fantasma Nella nostra recensione di Ghost Trick: Detective Fantasma abbiamo parlato di come questa edizione rimasterizzata riesca a donare nuova luce alla deliziosa grafica originale del titolo Capcom, trasformandola in un'esperienza che tutti dovrebbero provare ma che difficilmente si presta a essere rigiocata, vista la natura degli enigmi che propone nel corso della campagna.

BioShock: The Collection BioShock: The Collection non ha mai toccato una cifra più bassa di questa su eShop: 9,99€ anziché 49,99€ per uno sconto che arriva all'80% e che fino al 2 maggio vi permetterà di portarvi a casa la straordinaria trilogia creata da Ken Levine e Irrational Games a un prezzo davvero vantaggioso, specie considerando la qualità e i contenuti del pacchetto. Uno dei temibili Big Daddy di BioShock: The Collection La raccolta include tutti e tre i capitoli della saga, insieme ai rispettivi DLC, e promette dunque di immergerci nelle inquietanti atmosfere della città sommersa di Rapture, dove una serie di studi votati a disegnare il futuro dell'umanità hanno invece dato vita a mutazioni e mostruosità; e nella soltanto apparente serenità di Columbia, un luogo sospeso fra le nuvole che nasconde molti segreti. Avete letto la nostra recensione di BioShock: The Collection per Nintendo Switch?

L.A. Noire Anche nel caso di L.A. Noire ci troviamo di fronte al prezzo più basso mai raggiunto su eShop: fino al 2 maggio potrete acquistare la coinvolgente avventura prodotta da Rockstar Games, ambientata nella Los Angeles degli anni '40, approfittando di una riduzione del 50%, dunque a 24,99€ anziché 49,99€. Era questa l'occasione che stavate aspettando? L.A. Noire potrebbe avere un seguito spirituale con "Sowden House", in sviluppo dagli stessi autori? Nei panni del detective Cole Phelps, un ex marine reduce di guerra, ci troveremo ad affrontare diversi casi che potremo risolvere curando in particolare l'aspetto investigativo, attraverso fasi esplorative e interrogatori che esaltano la sofisticata tecnologia messa a punto da Team Bondi per una resa realistica e dettagliata delle espressioni facciali. L'indiziato sta mentendo o dice la verità? Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di L.A. Noire per Nintendo Switch.

Borderlands: Legendary Collection Non avete mai provato la serie Borderlands e volete recuperare questa straordinaria esperienza looter shooter tutto d'un colpo? Be', potete farlo grazie alla Borderlands: Legendary Collection, che manco a farlo apposta è disponibile in promozione su eShop a soli 9,99€ anziché 49,99€, forte di uno sconto dell'80% di cui sarà possibile approfittare fino al 2 maggio. Uno scontro a fuoco in Borderlands: Legendary Collection Il pacchetto è decisamente ricco e include la Game of the Year Edition dell'originale Borderlands, il sequel Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel, dunque tre giochi interi con l'aggiunta di tutti i DLC, le missioni secondarie, le modalità extra e le espansioni realizzate finora da Gearbox Software, per un totale di oltre cento ore di intrattenimento considerando soltanto i contenuti aggiuntivi. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Borderlands: Legendary Collection.