Borderlands Legendary Collection, la recensione su Nintendo Switch

La recensione di Borderlands Legendary Collection su Nintendo Switch completa una tripletta che ha letteralmente investito con tutta la sua forza la console ibrida della Casa di Kyoto nell'ultima settimana. Assieme alla saga di Bioshock e al più recente The Outer Worlds, infatti, anche lo sparatutto in prima persona di Gearbox Software è finalmente arrivato per la prima volta in assoluto su Nintendo Switch. Con un pacchetto che, difatti, sarebbe possibile definire solo come "Leggendario", prendendo naturalmente spunto da una delle rarità più ambite per le armi di gioco dei tre titoli inclusi. Come si comporta Borderlands Legendary Collection su Nintendo Switch? Quanti e quali contenuti include? Risponderemo, tra le altre, anche a queste domande.

I contenuti

Ci si lamenta spesso dei presunti prezzi esagerati dei porting su Nintendo Switch: titoli il più delle volte "vecchi" di parecchi anni, che tornano alla ribalta con il prezzo di lancio originario. Ma difficilmente sarebbe possibile lamentarsi del prezzo di Borderlands Legendary Collection, tenendo d'occhio i suoi contenuti. Certo, viene proposto a 49,99 euro: ma all'interno del pacchetto troverete Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel, con tutti i DLC del caso (fatta eccezione per Borderlands 2: Lilith e la battaglia per Sanctuary). Praticamente tutto quello che il franchise ad oggi ha da offrire, a parte Borderlands 3 (arrivato su PlayStation 4, Xbox One e PC lo scorso settembre 2019).

Chi a suo tempo ebbe modo di giocare ad uno o più di questi titoli su altre console o su PC, sa bene a cosa va incontro il nuovo acquirente su Nintendo Switch. Ognuno è difatti un mondo a sé, capace di offrire almeno trenta ore di gioco (e non stiamo considerando l'online). La longevità complessiva di Borderlands Legendary Collection dunque non può aggirarsi se non sulle 100 ore, che comunque potrebbero aumentare in caso il giocatore voglia mettersi ad esplorare tutto l'esplorabile, eliminare tutto l'eliminabile, collezionare tutto il collezionabile.

Un'esperienza totalizzante, benché ovviamente risenta in modi diversi il peso degli anni. Il primo Borderlands risale infatti al 2009, mentre Borderlands 2 venne pubblicato nel 2012 e infine The Pre-Sequel nel 2014: a conti fatti, è il capitolo d'esordio della saga ad apparire oggi come il più legnoso e datato. Nulla di eccessivo o che precluda il fattore divertimento, ma è comunque opportuno ricordare che si tratta di un gioco di 11 anni fa. Aggiungiamo che per l'occasione né Gearbox Software né 2K Games hanno pensato a sorpresine o contenuti inediti di alcun tipo: Borderlands Legendary Collection è dunque un porting puro, un'operazione di recupero indirizzata principalmente a chi non ha avuto di godere appieno delle potenzialità della serie, e che ora probabilmente vuole farlo in portabilità.