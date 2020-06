Gamecube, conoscete tutti i giochi cancellati per la console di Nintendo? Un video ce li ricorda

Un video ci ricorda tutti i giochi cancellati per il Nintendo Gamecube, la storica console di Nintendo di non grandissimo successo, rimasta però nel cuore degli appassionati per la sua forma e per alcuni titoli ancora oggi ricordati con grande amore dai fan.

A realizzare il filmato è stato il canale YouTube DidYouKnowGaming?, che ha anche raccolto del materiale video davvero interessante. L'invito, insomma, è quello di guardarlo (lo trovate in testa alla notizia), anche solo per una questione di mera curiosità.

Il Nintendo Gamecube è stata la quarta console da salotto della casa giapponese, dopo NES, SNES e Nintendo 64. Era caratterizzata da dei dischi molto piccoli, di formato proprietario, purtroppo non molto capienti, e dal design cubico (da cui il nome della console), diventato iconico. Nonostante ciò e nonostante giochi come The Legend of Zelda: The Wind Waker, Resident Evil 4 ed Eternal Darkness, non riuscì a intaccare minimamente il dominio di PS2, che la surclassò in ogni possibile modo.

Purtroppo molti dei titoli migliori per Gamecube non sono attualmente disponibili in forma commerciale. L'unico modo per giocarli è rivolgendosi al mercato dell'usato o tramite emulazione.