Ni No Kuni 2: Il Destino di un Regno Prince's Edition, la recensione per Nintendo Switch

Level-5, che grande studio che eri. Nello scrivere questa recensione di Ni No Kuni II: Il Destino di un Regno Prince's Edition per Nintendo Switch, scende un po' la lacrimuccia. A inizio 2000 il team di Hino era il campione dei JRPG new age e si distingueva per la produzione di giochi con una precisa connotazione artistica, musicale, una propria personalità ben distinta dai titani ruolistici giapponesi più in voga, con PlayStation 2 come console maestra. Anche su Nintendo DS ci furono opere memorabili, ma già si annusava l'inizio di una transizione portatile.

Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea fu un bel fulmine a ciel sereno, un JRPG compatto, non molto denso, ma ispirato, capace di emozionare, seppur al 2010 - anno di uscita del titolo su PS3 - si arrivò dopo una cavalcata JRPG impressionante tra Xbox 360 e Wii. A posteriori, l'opera non graffiò come avrebbe dovuto e ci volle il sequel a riportare il brand su console con un prodotto di peso, seppur ancora oggi sottovalutato.

Arriva in questi giorni su Switch la versione Prince's, completa dei DLC, che finalmente rispolvera il catalogo JRPG dell'ibrida kyotense con il titolo che, per Level-5, ha rappresentato il ritorno tra le vette che gli spettano. Ni No Kuni II fu un prodotto sufficientemente coraggioso, capace di riproporre a testa alta un bel mix di novità e tradizione, condito da elementi divertenti e mini-giochi che rimandano con il cuore e la testa alla splendida modalità Factory di Rogue Galaxy.

Vediamo come lo studio di Hino conclude la transizione portatile del suo più recente JRPG a tripla A.