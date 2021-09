Gran Turismo 7: connessione online richiesta per la Campagna, Polyphony spiega perché

Gran Turismo 7 richiederà una connessione a internet costante durante l'utilizzo, cosa che ha già destato parecchi malumori, ma Polyphony Digital ha spiegato un po' meglio le ragioni della scelta e il fatto che questa sarà richiesta per la Campagna ma non per la modalità Arcade.

Come era emerso già in precedenza, la connessione online sarà obbligatoria anche per la Campagna single player, oltre ovviamente al multiplayer, in Gran Turismo 7. Kazunori Yamauchi, che abbiamo intervistato proprio sul nuovo racing in sviluppo per PS5 e PS4, ha spiegato le ragioni di questa scelta, che hanno a che fare con questioni tecniche e di sicurezza, per così dire.

Intanto, è stato confermato il fatto che la connessione online costante non è richiesta per la modalità Arcade, ma solo per la Campagna, per quanto riguarda il single player, e il motivo di questa esclusione è proprio legato alle cause che hanno spinto Polyphony a implementare la connessione obbligatoria.

La necessità è infatti quella di evitare che i giocatori possano modificare o "truccare" in qualche modo i salvataggi, cosa che potrebbe riflettersi in modifiche irregolari nella progressione all'interno del gioco.

Gran Turismo 7 vede il ritorno della classica Campagna single player nel gioco

Visto che i dati sui progressi non riguardano la modalità Arcade, questa dovrebbe poter essere giocata anche offline, a quanto pare.

Qualsiasi altra cosa che ha a che fare con i salvataggi e i progressi in Gran Turismo 7, richiederà dunque una connessione online costante, anche se single player. Questo assolve anche alla funzionalità di fornire informazioni personalizzate in base allo stato di avanzamento in cui si trovano i vari giocatori, con informazioni sulle prossime auto da conquistare e altro.

