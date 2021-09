Cooler Master MasterBox NR200P: disponibilità e prezzi per le nuove varianti colorate

Annunciate a luglio, le quattro varianti colorate del Cooler Master MastBox NR200P sono finalmente in arrivo, con il lancio fissato per il 20 settembre con un prezzo consigliato di 123.99 euro, e sono frutto di un voto popolare che ha deciso, su Reddit, per le tinte Flamingo Pink, Caribbean Blue, Sunset Orange e Nightshade Purple.

I colori esuberanti non vanno a influenzare in alcun modo la formula del Cooler Master MasterBox NR200P, un case apprezzato per il rapporto tra le dimensioni compatte e l'ampia fruibilità, merito anche della possibilità di smontarlo in ogni sua parte. Tra l'altrom nonostante sia pensato per schede madri Mini-ITX e Mini-DTX risultando lungo appena 37,6 centimetri, consente di montare GPU da 3 slot lunghe fino a 33 centimetri.

A quanto sopra vanno aggiunte le numerose opzioni per la ventilazione. Può infatti ospitare fino a 7 ventole, di cui 2 da 120 millimetri già incluse, garantendo una ventilazione interna notevole. Inoltre può montare sistemi di raffreddamento AIO lunghi fino a 28 centimetri e ventole a torre fino a 15.5 centimetri di altezza, a meno di non posizionare la GPU in verticale.

Di seguito le caratteristiche principali del case Cooler Master MastBox NR200P:

Scheda tecnica Cooler Master MastBox NR200P