Horizon Forbidden West per PS5: 4K, Audio 3D e 60 fps con Modalità Prestazioni

La pagina ufficiale del PlayStation Store di Horizon Forbidden West riporta le caratteristiche esclusive per PS5 del nuovo titolo Guerrilla Games, come il supporto alla tecnologia audio 3D Tempest, risoluzione 4K con HDR e i 60fps con la modalità Prestazioni.

Stando a quanto riportato dal PlayStation Store, come era lecito aspettarsi la versione PS5 di Horizon Forbidden West sfrutterà l'unita SSD per garantire tempi di caricamento rapidi, grazie ai quali sarà possibile ""viaggiare velocemente in tutta la mappa e ricominciare a giocare istantaneamente".

Confermata anche la risoluzione 4K con HDR e sarà presente anche la Modalità Prestazioni che "punta ai 60FPS".

Horizon Forbbiden West, grazie al DualSense percepiremo la tensione della corda dell'arco di Aloy

La versione PS5 di Horizon Forbidden West sfrutterà ovviamente anche il feedback aptico del DualSense. Stando a quanto riportato potremo sentire il "contatto dei fili d'erba che sposti mentre ti avvicini furtivamente a un bersaglio, l'impatto degli attacchi in mischia contro Macchine e umani corazzati e la direzione degli attacchi in arrivo quando ti prepari a schivare", mentre grazie ai grilletti adattivi potremo sentire ad esempio la corda dell'arco di Aloy tendersi e il rinculo del rampino. I grilletti inoltre faranno resistenza quando impugniamo armi pesanti delle tribù o delle Macchine.

Infine la versione PS5 di Horizon Forbidden West supporta la tecnologia audio 3D Tempest per le cuffie compatibili. "Esplora ambienti brulicanti di animali e Macchine e senti il fruscio delle foglie nel vento, il volo degli uccelli ad alta quota e la pulsazione di enormi Macchine che nuotano nelle acque più profonde", recita il PlayStation Store.

Horizon Forbidden West sarà disponibile a partire dal 18 febbraio in esclusiva per PS5 e PS4. Come confermato da Sony, l'upgrade alla versione next-gen per PS5 sarà gratuito.