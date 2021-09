Epic Games Store: i giochi gratis del 16 settembre 2021 disponibili, link per download

Da ora su Epic Games Store sono disponibili i giochi gratis del 16 settembre 2021, i cui titoli erano già stati resi noti dalla scorsa settimana: si tratta dell'apprezzato di Speed Brawl, misto tra racing e gioco di combattimento, e Tharsis, strategico spaziale.

Per poter riscattare i giochi gratis PC dall'Epic Games Store del 16 settembre 2021 basterà andare alla pagina dedicata del negozio digitale, che potrete raggiungere a questo indirizzo. In alternativa potete avviare il launcher di Epic e accedere alla sezione "Giochi gratis" direttamente da lì. Come da tradizione avrete tempo una settimana, ovvero fino al 23 settembre 2021 alle ore 17:00 circa, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Per saperne di più sui giochi offerti questa settimana, approfondiamo un po' la conoscenza di entrambi, che ricordiamo erano stati annunciati già la settimana scorsa, quando Epic Games Store aveva mostrato i giochi gratis del 16 settembre 2021.

Speed Brawl è un gioco definito combat-racer in 2D, nel quale ci troviamo a muoverci rapidamente cercando anche di colpire duro i nostri avversari, con la possibilità di scegliere un personaggio tra i 6 disponibili, ognuno caratterizzato da proprie specifiche abilità e stili di combattimento. Il tutto ambientato in un bizzarro mondo post-apocalittico che presenta una sorta di 800 alternativo.

Speed Brawl: una scena di gioco

"Speed Brawl è un combat-racer in 2D in cui dovrai muoverti rapidamente e colpire duro! Prendi lo slancio, metti a segno grandi combo ed esegui potenti mosse speciali. Trova lo stile di combattimento che più ti si addice e assembla la squadra di brawler migliore al mondo. Quindi ripeti più rapidamente, sempre più rapidamente... PIÙ RAPIDAMENTE!!!", recita la sinossi ufficiale del gioco.

Tharsis è invece uno strategico a turni caratterizzato da un'ambientazione spaziale, che mischia elementi classici della fantascienza con toni alquanto inquietanti e tendenti all'horror. In questo, ci troviamo al comando della prima missione dell'umanità su Marte e dobbiamo fare i conti con minacce di diversa origine, come vediamo nella sinossi ufficiale.

Tharsis, uno screenshot dal gameplay

"Tharsis è un gioco strategico a turni ambientato nello spazio. Con anche i dadi. E il cannibalismo. Sei al comando della prima missione su Marte dell'umanità e ti trovi ad affrontare una tempesta di micrometeoriti. Dovrai portare il tuo equipaggio ad affrontare catastrofi naturali, mancanza di cibo e lo spietato ambiente spaziale, facendo in modo che segnali criptici e avvertimenti provenienti da Marte non scalfiscano la tua lucidità.