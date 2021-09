Gran Turismo 7: connessione online obbligatoria anche per la Campagna single player

Tramite il PS Blog scopriamo che la connessione online sarà obbligatoria in Gran Turismo 7 anche per giocare alla Campagna single player. Sul sito PlayStation vengono infatti indicate quali modalità del gioco PS4 e PS5 pretendono la connessione: in breve, praticamente tutte.

Precisamente, a richiedere la connessione online sono le seguenti modalità di Gran Turismo 7:



Campagna single player

Livery Editor, ovvero la modalità per la creazione delle livree delle auto

Scapes, ovvero la modalità fotografica che supporta HDR e permette di scegliere 43 nazioni e 2.500 luoghi diversi per scattare foto

GT Café, ovvero la modalità dove saranno raccolte specifiche collezioni di auto e che permetterà di completare missioni

GT Auto, ovvero il sistema di personalizzazione delle auto

Gran Turismo 7

Come detto, Gran Turismo 7 sembrerebbe richiedere la connessione online per tutte le modalità, anche quelle single player come la campagna e la modalità fotografica. Siamo certi che molti giocatori non apprezzeranno la cosa, soprattutto coloro che di norma hanno bisogno di lasciare la console offline.

Per tutti i dettagli sui contenuti delle varie modalità, potete fare riferimento alla nostra news dedicata. Se volete (ri)vedere il primo trailer del gameplay al PlayStation Showcase, lo trovate qui.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 arriverà su PS4 e PS5 il 4 marzo 2022.