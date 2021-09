Gran Turismo 7: nuovi dettagli sulla campagna, circuiti e meteo

Dopo aver presentato un nuovo trailer di Gran Turismo 7 al PlayStation Showcase e svelato la data di uscita, Kazunori Yamauchi, il presidente di Polyphony Digital, ha svelato nuovi dettagli sulla modalità Campagna, meteo e sui circuiti.

La modalità campagna del nuovo capitolo si svolgerà attraverso la GT World Map, con tutte i vari punti di interesse, circuiti e concessionari selezionabili a schermo, con Yamauchi che promette che la modalità "tornerà alle origini dell'esperienza della GT Campaign".

Gran Turismo 7, la GT World Map della modalità campagna

Tornerà anche l'Editor delle Livree introdotto in Gran Turismo Sport, con alcune migliorie pensate per migliorare l'interfaccia utente, le opzioni e l'accessibilità. Tra le novità invece ci sarà Scapes, una modalità foto avanzata, che permette di immortalare le nostre vetture preferite in ben 2.500 location differenti in 43 paesi, il tutto con la possibilità di utilizzare strumenti di editing e varie opzioni, tra cui l'HDR.

Per quanto riguarda i circuiti, saranno presenti alcune vecchie glorie dei capitoli precedenti, come Trial Mountain e Hight-Speed Ring, che subiranno delle modifiche al layout e avranno dettagli maggiori rispetto al passato. Yamauchi inoltre afferma che Gran Turismo 7 è "concepito come un 'gioco di collezionismo di auto, ancor più che in passato". Il GT Cafe in-game presenterà "una specifica collezione di auto che hanno un significato culturale nel passato, nel presente e nel futuro".

Sono stati svelati anche dettagli sulle simulazioni di meteo e dei vari orari della giornata. Per Gran Turismo 7 il team di sviluppo ha analizzato una mole enorme di dati di meteorologici, per proporre condizioni estremamente realistiche con una distribuzione credibile delle masse d'aria e di acqua nello spazio. Yamauchi promette che nel gioco vedremo "skyscape reali e complessi e cambiamenti di luce per le diverse ore del giorno e del tempo".

Gran Turismo 7 sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 4 marzo 2022. Per ingannare l'attesa potete ammirare le nuove immagini pubblicate da Sony.