Star Wars Knights of The Old Republic Remake: torneranno alcuni dei doppiatori dell'originale

Uno degli annunci più importanti del PlayStation Showcase 2021 di ieri senza dubbio è stato quello di Star Wars: Knight of the Old Republic Remake, che porterà su PS5 e PC uno dei GDR più apprezzati di sempre, il tutto con un comparto grafico nuovo di zecca. In attesa di vedere in azione il gioco, gli sviluppatori di Aspyr hanno confermato che alcuni dei doppiatori dell'originale presteranno la loro voce anche per il remake.

La conferma è arrivata con un post sul blog ufficiale di Star Wars, dove Rian Treadwell, il lead producer del remake, alcuni dei doppiatori dell'originale riprenderanno i loro ruoli anche nel remake. Tra questi c'è anche Jennifer Hale, che presterà la propria voce per il personaggio di Bastila Shan, di cui abbiamo avuto già un assaggio nel teaser trailer di ieri.

"Posso confermate che la voce di Bastila Shan è di Jennifer Hale. Abbiamo la massima stima nei suoi confronti. È un grandissimo talento ed è tornata immediatamente nel ruolo di Bastila quando ci è venuta ad aiutare nella realizzazione del teaser trailer. Credo che vedrete il ritorno di alcune altre voci familiari, ma non posso dire di più al momento."

Star Wars: Knights of The Old Republic Remake

Star Wars Knights of the Old Republic sarà disponibile su PC e PS5, come esclusiva temporale console. Al momento non è stata confermata una finestra di lancio.