Bayonetta 3: Platinum Games vorrebbe mostrarlo, ma non può

Platinum Games ha offerto un piccolo update sullo stato dei lavori di Bayonetta 3: il gioco è vivo e vegeto e gli sviluppatori vorrebbero mostralo ai fan il prima possibile, ma purtroppo si tratta di una decisione che non spetta allo studio.

La redazione di VideoGamesChronicles ha contatto di recente Platinum Games per ricevere qualche aggiornamento sul gioco, che ormai è sparito da tempo dai radar. La risposta di Hideki Kamiya è stata:

"Se ricordate l'ultima volta, avevo detto che nonostante tutti ci chiedessero di Bayonetta 3 forse sarebbe stato meglio dire a tutti di dimenticarselo per un po'. Devo rimanere su quella posizione, perché alla fine non spetta a noi cosa dire e quando farlo.", spiega Kamiya, con Atsushi Inaba che ha aggiunto "Non c'è bisogno di preoccuparsi è tutto ok."

Bayonetta 3

Kamiya spiega che il team di sviluppo non vede l'ora di mostrare ai fan Bayonetta 3 pubblicamente, ma ha ribadito che la decisione spetta solo al publisher, ovvero Nintendo.

"Così come tutti non vedono l'ora di vederlo, noi vorremmo davvero tanto mostrarvelo. Tutti coloro che stanno lavorando al progetto sono ovviamente molto orgogliosi di quello che stanno facendo e vogliono che tutti possano vedere i frutti del loro lavoro. Così come i fan, anche noi non vediamo l'ora che arrivi il giorno in cui potremo mostrarvi Bayonetta 3. Vogliamo che tutti facciano il tifo per noi mentre corriamo verso il traguardo."

E chissà, magari effettivamente rivedremo Bayonetta 3 durante il prossimo Nintendo Direct, che secondo alcune indiscrezioni arriverà nel corso di questo mese.