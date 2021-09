Epic Games vs Apple: vittoria importante per la casa di Fortnite, cambiano gli store?

Il caso Fortnite, ovvero la causa legale che vede Epic Games contro Apple per quanto riguarda la gestione dei pagamenti nelle app interne agli store digitali, ha registrato una svolta importante nelle ore scorse, con il giudice che ha deliberato contro le restrizioni imposte da Apple e sostanzialmente a favore di Epic Games e della possibilità di inserire nelle app link e rimandi all'esterno, eventualmente per pagamenti alternativi al sistema gestito dall'App Store.

Il giudice Gonzalez-Rogers ha stabilito che Apple è "permanentemente trattenuta dal proibire agli sviluppatori di includere nelle proprie app tasti, link esterni e altre possibilità di azione che puntino gli acquirenti verso altri meccanismi di acquisto, oltre agli acquisti in-app, e che consentano una comunicazione diretta con gli utenti se questi accettano tali sistemi attraverso la registrazione dell'account nell'app".

In sostanza, Apple non può impedire agli sviluppatori di inserire link esterni nelle proprie app, che possano puntare a sistemi di pagamento alternativi, previo consenso registrato da parte degli utenti all'utilizzo di questi sistemi.

Il giudice ha inoltre riferito di non poter stabilire infine che Apple sia effettivamente in posizione di monopolio secondo le leggi federali dell'antitrust, tuttavia "il processo ha mostrato che Apple utilizza una condotta anticoncorrenziale per quanto riguarda le leggi sulla competizione di mercato in California".

Questa decisione avrà probabilmente conseguenze molto importanti per tutti gli store digitali, perché di fatto rappresenta un precedente che può consentire sistemi di acquisto alternativi per contenuti in-app rispetto a quelli ufficiali degli store in cui si trovano le singole app.

Oltre all'App Store di Apple, anche Google Play Store, PlayStation Store, Xbox Store e Nintendo eShop utilizzando il medesimo sistema in stile "walled garden", dove è impossibile effettuare acquisti con sistemi alternativi, dunque è molto probabile che tutti questi debbano adattarsi alla nuova decisione, in attesa di ulteriori sviluppi.

Per tutte le informazioni sulla questione vi rimandiamo allo speciale Epic Games vs Apple: la causa giudiziaria spiegata bene, con il processo che era iniziato a maggio e, dopo un primo round tra accuse reciproche e difese, ha proseguito per questi mesi fino alla svolta di oggi, in attesa di vedere il seguito.