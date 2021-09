Tiny Tina's Wonderlands: l'upgrade next-gen a PS5 e Xbox Series X sarà a pagamento

Al contrario di Borderlands 3, i giocatori che acquisteranno Tiny Tina's Wonderlands per PS4 e Xbox One non potranno ottenere l'upgrade next-gen a PS5 e Xbox Series X | S gratuitamente, a meno che non acquistino determinate edizioni del gioco.

La conferma arriva dalla sezione F.A.Q. del sito ufficiale di 2K, dove viene spiegato che l'upgrade next-gen sarà a pagamento, ad eccezione di coloro che acquisteranno l'edizione "Caotici Veri" da 89,99 euro o la "Next-Level" da 74,99 euro (in questo caso l'upgrade sarà gratuito solo per Xbox One).

"I dischi per PS4 dell'edizione standard di Tiny Tina's Wonderlands possono essere usati su PS5, ma non saranno ottimizzati per PS5. Un disco per PS4 dell'edizione standard di Tiny Tina's Wonderlands può essere aggiornato alla copia digitale per PS5 (ottimizzata per PS5) a un costo aggiuntivo; per questa operazione, è necessario inserire il disco PS4 in una PS5 tramite un'unità disco. L'acquisto di un disco PS4 di Tiny Tina's Wonderlands: edizione Caotici veri include anche una copia digitale del gioco completo per PS5, disponibile dopo aver inserito il disco PS4 in una PS5 tramite un'unità disco."

"I dischi per Xbox One dell'edizione standard di Tiny Tina's Wonderlands possono essere usati su Xbox Series X, ma non potranno essere aggiornati alla versione per Xbox Series X e non saranno ottimizzati per Xbox Series X. Le copie fisiche di Tiny Tina's Wonderlands: edizione Next-level e Tiny Tina's Wonderlands: edizione Caotici veri funzioneranno sia su Xbox One che su Xbox Series X (con prestazioni ottimizzate su Xbox Series X)."

Tiny Tina's Wonderlands

Al momento 2K non ha svelato a quanto ammonterà il "costo aggiuntivo", ma supponiamo saranno i classici 9,99 €.

Tiny Tina's Wonderlands sarà disponibile per PS5, Xbox Series X | S, Xbox One, PS4 e PC dal 25 marzo 2022. La versione PC al lancio sarà un'esclusiva Epic Games Store.