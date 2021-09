Death Stranding Director's Cut non sarà più facile dell'originale

Con un tweet Kojima Productions ha promesso che Death Stranding: Director's Cut per PS5 non sarà più facile dell'avventura originale per PS4.

Tra pochi giorni la Director's Cut sarà disponibile sulla console ammiraglia di casa Sony. Oltre alle immancabili migliorie al comparto grafico, questa riedizione introdurrà nuovi contenuti e aggiunte al gameplay. Tra queste ci sono ad esempio nuove armi, gli stabilizzatori potenziati che permetteranno di eseguire balzi più lunghi e una catapulta per lanciare i pacchi per lunghe distanze. Novità che tuttavia hanno fatto storcere il naso ad alcuni fan, che ritengono potrebbero avvantaggiare troppo i giocatori, rovinando così gli equilibri dell'esperienza.

In tutta risposta, l'account Twitter di Kojima Production ha spiegato che tutte le novità alle meccaniche di gameplay di Death Stranding Director's Cut sono state pensate per dare più opzioni strategiche, senza però intaccare la difficoltà del gioco.

"Death Stranding Director's Cut è stato riprogettato per dare più variabili strategiche ai giocatori, ma questo non significa che le consegne diventeranno più facili."

In ogni caso per saperne di più dovrete attendere la nostra recensione di Death Stranding: Director's Cut, attualmente in fase di lavorazione e in dirittura di arrivo prima del debutto nei negozi, fissato per il prossimo 24 settembre, in esclusiva per PS5.

Death Stranding Director's Cut sfrutta le funzioni del DualSense di PS5, introduce l'audio 3D, caricamenti rapidi e due modalità grafiche: 4K upscalato a 60 FPS o 4K nativo con frame rate minore, entrambe con supporto all'HDR. Tra i nuovi contenuti di Death Stranding Director's Cut figurano anche il Poligono di tiro e una nuova modalità gara nota come "Circuito di Fragile".