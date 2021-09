Oxenfree ottiene nuove trasmissioni radio con indizi su Oxenfree 2

Oxenfree ha ottenuto degli strani aggiornamenti con nuovi contenuti nella versione Steam, a distanza di oltre cinque anni dall'uscita originale, che contengono dei riferimenti a Oxenfree 2 e funzionano come una sorta di introduzione al secondo capitolo.

Prosegue, dunque, il particolare stile adottato da Night School per Oxenfree, visto che anche in precedenza il gioco si distingueva per delle strane variazioni che potevano occorrere dopo averlo concluso. Non si tratta però di riferimenti al suo particolare sistema di avanzamento verso i vari finali, bensì di vere e proprie nuove trasmissioni radio inserite di recente nel gioco.

Per chi non conosce il gioco, sappiate che si tratta di un'avventura narrativa horror veramente molto interessante, che gioca anche con alcune regole di base dei videogiochi e della narrazione con alcune trovate piuttosto sorprendenti.

Un elemento costante è il ricorso alle frequenze radio: in vari punti della trama, il giocatore può accendere la radio e trovare tracce di trasmissioni che svelano vari elementi dell'ambientazione e della storia, spiegando meglio che cosa si cela nei suoi meandri.

Ebbene, questo sistema è stato ripreso proprio in questi giorni dagli sviluppatori, che hanno inserito altre trasmissioni inedite nel primo Oxenfree in versione Steam, per introdurre eventi e personaggi di Oxenfree 2. Il tutto diventa una specie di ARG all'interno del gioco, fornendo la possibilità di creare un po' di background per gli eventi del secondo capitolo e per i villain di questo, ovvero il gruppo Parentage.

Si tratta di elementi narrativi molto vaghi, che non rovinano la sorpresa e non escludono coloro che non hanno la versione Steam o il primo capitolo dal godere della storia di Oxenfree 2, ma è comunque un'iniziativa molto interessante, che rientra nel particolare stile narrativo adottato da Night School per questa seria.

Oxenfree 2 Lost Signals si è mostrato al Nintendo Direct dello scorso aprile, nel frattempo vi rimandiamo alla recensione di Oxenfree per conoscere meglio questo interessante titolo.