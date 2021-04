Oxenfree 2 Lost Signals: trailer dal Nintendo Direct, in uscita nel 2021

Nintendo ha concluso il proprio Nintendo Direct Indie del 14 aprile 2021 con una sorpresa: Oxenfree 2 Lost Signals è in arrivo nel 2021 su Nintendo Switch. Il gioco è sviluppato da Night School Studio ed è il seguito del primo capitolo della serie rilasciato nel 2016. Sarà rilasciato su Nintendo Switch e PC (via Steam).

Oxenfree 2 Lost Signals avrà luogo cinque anni dopo il gioco originale e ci vede prendere il controllo di Riley che torna alla propria città natale, Camena, per investigare su una serie di disturbi soprannaturali. Questi strani eventi sembrano legati a delle sequenze radio, al pari di quanto accadeva nel primo gioco.

Sulla base di quanto visto nel trailer, non sembra esserci un diretto collegamento con il primo gioco (anche perché il primo gioco ha molteplici finali). Molto probabilmente, quindi, anche chi si è perso il primo capitolo potrà lanciarsi in questa nuova opera senza troppe preoccupazioni. Oxenfree 2 Lost Signals sarà disponibile nel corso del 2021: per ora non sono state indicate altre informazioni.

Vi ricordiamo anche che è in arrivo una serie TV dall'ottima avventura di Night School Studios. Nella nostra recensione del primo capitolo, vi abbiamo spiegato che "Oxenfree è più una storia interattiva che un'avventura nel senso classico, dunque va preso più come un esperimento di racconto multimediale che un videogioco standard. Detto questo, rappresenta probabilmente una delle esperienze di narrazione videoludica più forti e incisive di questo periodo".