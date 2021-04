art of rally, trailer e periodo di uscita per Nintendo Switch dall'Indie World di aprile 2021

Funselektor, lo sviluppatore di Absolute Drift, ha annunciato durante l'Indie World di aprile 2021 che art of rally arriverà anche su Nintendo Switch questa estate. Per festeggiare l'evento lo sviluppatore ha pubblicato un trailer ed alcune immagini del gioco.

La versione per Nintendo Switch avrà tutti i benefici di quella per PC. In altre parole includerà anche il prossimo grande "update Kenya", che sarà lanciato in simultanea con il lancio sulla console di Nintendo.

art of rally unisce un modello di guida complesso e soddisfacente con un'estetica minimale e stilizzata, che piacerà sicuramente gli amanti dei giochi classici. art of rally è anche Xbox Game Pass.

Nella modalità Carriera sarà possibile viaggiare attraverso 60 tappe dalla Finlandia alla Sardegna, Norvegia, Giappone e Germania. Di seguito vi lasciamo ad alcune immagini del gioco.