Apex Legends: oltre 100 milioni di giocatori per il battle royale di EA

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato che Apex Legends, l'apprezzato battle royale, ha ora superato i 100 milioni di giocatori unici a livello globale. Si tratta di un grandissimo risultato che dimostra non solo il successo del gioco, ma anche del genere che, anno dopo anno, continua a raccogliere sempre più appassionati.

Ecco il comunicato ufficiale condiviso da Electronic Arts: "Si tratta di una pietra miliare epocale che segue il recente secondo anniversario del titolo, caduto nel febbraio 2021: i 100 milioni di giocatori testimoniano infatti l'impegno di Respawn nell'evoluzione del gioco attraverso il suo innovativo servizio live di aggiornamento dei contenuti, e rappresentano una prova della profonda conoscenza del titolo che i fan hanno amato, e in cui si sono immersi stagione dopo stagione.

EA e Respawn vogliono ringraziare la loro community, quindi resta sintonizzato per il video celebrativo dei 100 milioni, che arriverà il 14 aprile.

Con un elenco diversificato di 16 Leggende, tre mappe in continua evoluzione, eventi stagionali e aggiornamenti ancor più importanti in programma, Apex Legends continua a offrire ai giocatori un'esperienza competitiva, raffinata e priva di difetti. Nei prossimi giorni, il team svelerà nuovi dettagli sul franchise, quindi tieni gli occhi aperti su questi aggiornamenti.

Vincitore dei migliori premi per giochi multiplayer del 2019 come i BAFTA e i The Game Awards, Apex Legends sta entrando in una nuova era, che va oltre il battle royale. Per il team di Respawn e per i giocatori di Apex Legends, il meglio deve ancora venire!"

Apex Legends si è evoluto di stagione in stagione

Ecco infine il trailer di Giochi di Guerra, l'evento che introduce nuovi modificatori di playlist in Apex Legends.