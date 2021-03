art of rally su Xbox Game Pass, annunciato con un trailer all'Indie Showcase

art of rally farà il proprio debutto su Xbox Game Pass per Xbox Series X|S e Xbox One durante l'estate: la notizia è stata annunciata con un trailer durante l'Indie Showcase di oggi.

Realizzato dagli autori di Absolute Drift, art of rally ci vedrà gareggiare intorno al mondo, all'interno di sfide caratterizzate da uno stile grafico minimale e affascinante.

Vivi l'età dell'oro del rally nella modalità Carriera, viaggiando attraverso 60 tappe dalla Finlandia alla Sardegna, Norvegia, Giappone e Germania. Mettiti dietro al volante delle tue auto d'epoca, partendo dai 60's fino agli 80's, Gruppo B, Gruppo S e Gruppo A.

Grazie alle modalità di guida che vanno dal principiante fino alle sfide più impegnative per i piloti più esperti, tutti i giocatori potranno affrontare le gare usando i loro trucchi rally preferiti: sbandata controllata, controsterzo, frenata con il piede sinistro, svolta con freno a mano.

Lascia il tuo nome in cima alle classifiche delle sfide giornaliere o settimanali. Mostra le tue abilità di guida, o semplicemente i tuoi panorami preferiti con la modalità Foto e Replay integrati.