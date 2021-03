Magic: The Gathering Arena - Strixhaven, l'anteprima

Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. Se avete colto la citazione allora anche voi, in un certo periodo della vostra vita, avete subito il fascino della magia e della più famosa scuola di magia di sempre, fino ad oggi. Se vi trovate qui, a leggere cosa si annida nella nuova espansione di Magic: The Gathering , allora siete anche avvezzi al concetto di magia di Wizards of the Coast . Quel "fino ad oggi" è chiaramente provocatorio, ma l'idea di provare a creare una nuova scuola di magia che entri nell'immaginario di tanti appassionati non è qualcosa di così distante dal successo, basti pensare alla vastità del pubblico di Magic. Quello che dunque ci troveremo davanti il prossimo 25 aprile in cartaceo, ma già dal 15 aprile su MTG Arena sarà una full immersion di magia nel nuovo e inedito piano di Arcavios. Addentriamoci dunque nei dettagli della nuova espansione nella nostra anteprima di Magic: The Gathering Arena - Strixhaven .

A scuola di magia

MTGArena - Strixhaven: gli Archeorocca

Partiamo dal principio: la scuola di Strixhaven si trova nel nuovo piano di Arcavioa. Un piano interamente governato dalla magia e in cui ogni cosa viene permeata dal potere arcano. Qui, il campus dell'Accademia di Strixhaven la fa da padrone. Le cinque accademie che lo compongono e i rispettivi edifici rispecchiano cinque filosofie differenti riguardanti l'utilizzo della magia. Oltre alle varie accademie, il Campus è caratterizzato anche dallo Stadio Magico, ovvero il luogo in cui l'apprendimento si tramuta in prova. Qui i maghi potranno mettere in atto gli insegnamenti appresi per gareggiare tra accademie e dimostrare primeggiando quale sia l'accademia migliore. Professori, apprendisti, studenti modello ma anche Draghi Antichi. Ogni casa infatti si rifà al suo drago fondatore che ne caratterizza ogni aspetto a 360 gradi oltre che indicarne il colore del mana per quanto riguarda il contesto pratico del gioco.

MTGArena - Strixhaven: Una delle art

La prima accademia è chiamata Archeorocca. L'accademia di Archeomanzia è una accademia predisposta all'avventura, che studia la storia e il passato e che possiede tra i suoi ranghi intrepidi avventurieri e ricercatori assidui. La seconda accademia è chiamata Prismari. L'accademia delle Arti Elementali è caratterizzata da incantesimi spettacolari e creativi. L'estro dei suoi maghi e l'arte verso cui ambiscono impongono una forte predisposizione alle emozioni e al voler creare momenti memorabili. La terza accademia è invece chiamata Quandrix. L'accademia di Numeromanzia annovera tra le sue fila numerosi e ingegnosi matematici. Schemi, simmetrie e calcoli, ognuna degli apprendisti di Quandrix dovrà imparare a destreggiarsi anche tra essi oltre che tra i numerosi pericoli del mondo.

La penultima accademia corrisponde al nome di Pennargento. L'accademia di Eloquenza si concentra sull'abilità delle parole. Gli studenti di Pennargento sono spesso predisposti alla leadership e all'eleganza. Non riescono a resistere al fascino della competizione. Il loro carisma li conduce sia verso il bene sia verso il male ed è per questo la loro leadership è seconda solo al loro essere minacciosi. Infine l'ultima accademia si chiama Germoglioscuro. L'accademia di Vita e Morte annovera tra i suoi ranghi studenti che traggono potere dall'essenza più pura degli esseri viventi, spesso mettendo le loro capacità al servizio della natura, ma in alcuni casi anche opponendosi ad essa. Caratterizzati da un umorismo di dubbio gusto, gli studenti di Germoglioscuro sono soliti muoversi sul dorso di un coccodrillo zombie. Per quanto riguarda i Planeswalker protagonisti di questo set invece, troviamo una serie di graditi ritorni. La Professoressa Onyx (qualcuno ha detto Liliana), Luka, Rowan e Will (uniti in una Carta Bifronte Modale) e Kasmina saranno i graditi ritorni di questa espansione.