Moonglow Bay: trailer di annuncio dell'ID@Xbox, un RPG sulla pesca

Durante l'ID@Xbox è stato presentato un nuovo gioco: Moonglow Bay, un gioco di ruolo sulla pesca dallo stile rilassante ambientato nella regione orientale del Canada. Potete vedere il nuovo trailer a inizio notizia. Il gioco arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X|S e sarà disponibile al lancio su Xbox Game Pass.

Si tratta di un gioco single player con la possibilità di giocare in co-op. Moonglow Bay ci chiederà di andare a pesca e risollevare l'economia di una piccola cittadina in decadenza. I pesci pescati potranno essere cucinati tramite un mini-gioco descritto "in stile Cooking Mama" e poi venduti.

Lo scopo è creare un titolo "dallo stile rilassato". Moonglow Bay è in sviluppo da più di due anni. Il gioco avrà anche una lore da scoprire e un mistero alla base: alcuni marinai sono infatti morti in mare e i loro spiriti hanno fatto apparire strani pesci.