Soup Pot annunciato per PC e Xbox Series X|S: il trailer del buffo cooking game

Soup Pot è stato annunciato per PC e Xbox Series X|S con un trailer durante l'Indie Showcase di Xbox: si tratta di un buffo cooking game sviluppato da un team indie tutto al femminile.

Un po' come nel classico Cooking Mama, il gioco ci pemetterà di preparare svariate ricette utilizzando numerosi ingredienti diversi e mettendoci di fronte a sfide man mano più complesse.

In uscita ad agosto, Soup Pot ci trasformerà insomma in cuochi provetti, con oltre cento piatti ma anche la possibilità di sperimentare liberamente e divertirsi. Avete presente la regola dei cinque secondi? Esatto, c'è anche quella.

Nel gioco cucineremo per un pubblico molto esigente, che ci spronerà a continuare oppure ci criticherà in maniera feroce, proprio come se stessimo tenendo una cooking class in diretta su internet.