Rust Console Edition: trailer all'ID@Xbox, preordini disponibili

Durante l'ID@Xbox c'è stato spazio per vedere molteplici giochi interessanti. Tra i vari è stato ripresentato anche Rust Console Edition. Il nuovo trailer ci conferma che possiamo ora prenotare il gioco su Xbox One (giocabile in retrocompatibilità anche su Xbox Series X|S).

Rust è un gioco di sopravvivenza multigiocatore online per i veri giocatori hardcore. Rust è un successo, su PC, da anni, ma soprattutto verso la fine del 2020 e l'inizio del 2021 è stato al centro dell'attenzione grazie allo sforzo di molteplici streamer che gli hanno dato spazio all'interno del proprio programma giornaliero su Twitch.

Rust riceverà anche nuove opzioni per aiutare i nuovi videogiocatori e permettere loro una partenza meno brutale e avere così il tempo di imparare a giocare. Il nuovo trailer conferma che da ora è possibile prenotare il gioco in versione Xbox. La data di uscita è fissata per la primavera 2021.