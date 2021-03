Hello Neighbor 2 si basa su un nuovo sistema di IA, mostrato in trailer

Hello Neighbor 2 è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer nel corso dell'Xbox Indie Showcase di oggi, incentrato in particolare sul nuovo sistema di intelligenza artificiale che dovrebbe modificare in maniera sensibile l'esperienza di gioco in questo capitolo.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori Dynamic Pixels e Eerie Guest, Hello Neighbor 2 ripropone la stessa struttura e lo stesso concept del predecessore, ma presenta alcune variazioni importanti in termini di meccanica del gameplay, grazie anche alla nuova gestione dell'IA.

Lo scopo del gioco è sempre cercare di scoprire i segreti dell'inquietante Mr. Peterson, tentando in vari modi di infiltrarci all'interno della sua proprietà, gelosamente protetta dal "vicino" in questione. In sostanza, il gioco sfrutta un sistema di AI dinamico che si evolve in base al comportamento della community di giocatori online, a quanto pare.

Questo dovrebbe portare a un'evoluzione nel comportamento di Mr. Peterson, che sarà in grado di adottare comportamenti diversi e imprevedibili, molto più avanzati di quanto era possibile vedere in precedenza e rendendo dunque ancora più difficile la missione per i giocatori. L'intelligenza artificiale alla base del vicino si evolve in maniera costante, spiegano gli sviluppatori, ponendoci sempre davanti a nuove sfide e rendendo più complesso e raffinato il comportamento di Mr. Peterson.

Hello Neighbor 2 è stato annunciato per Xbox Series X nell'estate scorsa e al momento non c'è ancora una data di uscita, sebbene sia possibile partecipare all'alpha attraverso il Microsoft Store e Steam, in attesa di informazioni ulteriori sul lancio, previsto comunque per il 2021.