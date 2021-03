Nobody Saves the World annunciato per Xbox Game Pass dagli autori di Guacamelee!

Nobody Saves the World è il nuovo gioco di DrinkBox Studios, il team autore di Guacamelee!, che sarà disponibile direttamente su Xbox Game Pass per PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Com'è possibile vedere nel trailer, si tratta di un action RPG con visuale top-down a base di dungeon, in cui potremo esplorare appunto una serie di sotterranei pieni di nemici ma anche tesori e segreti.

A differenza di Guacamelee! 2, stavolta lo studio ha sperimentato uno stile grafico differente, più rotondo e caotico, ma anche sotto il profilo del gameplay non mancheranno le sorprese.

Il nostro personaggio potrà infatti assumere diverse forme, oltre quindici, ognuna dotata di abilità peculiari e meccaniche differenti, a tutto vantaggio della varietà dell'esperienza. Sarà inoltre possibile miscelare i poteri delle varie forme per ottenere risultati inediti.

Gli scenari, dal canto loro, non faranno mancare le novità essendo basati su di un sistema procedurale che renderà ogni partita differente.