Exo One: trailer dall'ID@Xbox, viaggiare nello spazio e nel tempo

Exo One è un viaggio interplanetario attraverso il tempo e lo spazio. Dovremo pilotare un misterioso mezzo alieno che è in grado di manipolare la gravita e di conseguenza muoversi in modo unico. Dovremo volare attraverso mondi desolati ed enigmatici in "modi completamente nuovi".

Exo One è in arrivo su PC e su Xbox Series X "presto", quindi sarà probabilmente disponibile entro la fine del 2021. Stilisticamente sembra molto promettente e non vediamo di certo l'ora di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sul gameplay.

Sono stati presentati anche: