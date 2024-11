Exo One ha avuto molto successo grazie al Game Pass

Come avviene per la maggior parte degli indie, Exo One è stato rimosso dal servizio dopo un periodo di tempo prefissato (18 mesi). A Weston farebbe però piacere che ci tornasse, perché gli ha permesso di raggiungere un gran numero di giocatori : "Il Game Pass ha permesso al gioco di avere un enorme successo, aiutandoci a raggiunge i 2 milioni di giocatori complessivi."

In pochi si ricorderanno di Exo One , gioco di avventura di ambientazione fantascientifica, uscito tre anni fa su PC, Xbox e Nintendo Switch e recentemente arrivato anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Jay Weston, lo sviluppatore che lo ha realizzato, ha svelato in un'intervista con la testata Exputer che il gioco ha avuto molto successo , anche grazie all'inclusione nel servizio Game Pass di Microsoft .

Un gioco particolare

Insomma, pare che l'inclusione nel servizio di Microsoft abbia fatto davvero bene al gioco, che continuerà a essere supportato, in attesa del lancio di Exo Rally Championship, il nuovo gioco di Weston e i suoi.

Tra le novità in arrivo spiccano la modalità endless run. Lo sviluppatore ha parlato anche della possibilità di un'espansione narrativa, ma non prima del 2025-26, per via dei suoi altri impegni. Considerate che lo sviluppo di Exo One è andato avanti per 5 anni per un motivo semplicissimo: Weston lo ha realizzato praticamente da solo, con la collaborazione di Rhys Lindsay per rrealizzare la colonna sonora.