The Wild at Heart: trailer dell'ID@Xbox svela la data di uscita

Durante l'ID@Xbox di oggi, 26 marzo 2021, Microsoft ha mostrato molteplici titoli indie molto interessanti. Tra i vari è stato ripresentato anche The Wild at Heart, nuovo gioco di Humble Games sviluppato da Moonlight Kids in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S il 20 maggio 2021. Il gioco arriverà anche su PC, per il momento non è chiaro se nella stessa data.

The Wild at Heart è un gioco 2D di genere action/adventure. Due bambini si ritrovano in un misterioso reame nascosto che pullula di creature magiche e guardiani che hanno perduto la via. Dovremo collezionare una serie di spiritelli che seguiranno i nostri comandi per distruggere oggetti, raccogliere bottino, combattere i nemici e costruire nuovi passaggi per avanzare nel mondo di gioco.

The Wild at Heart proporrà una forte componente esplorativa: ci saranno boschi, caverne, spiagge e antichi santuari. Dovremo raccogliere e creare oggetti, inoltre, oltre a combattere e temere l'oscurità!

Sono stati presentati anche Exo Mecha e The Ascent.