Exomecha per Xbox Series X|S e Xbox One, data di uscita e trailer del gameplay

Exomecha, lo sparatutto in prima persona sviluppato da TwistedRedGames, ha un nuovo trailer del gameplay e un periodo di uscita: il gioco sarà disponibile ad agosto.

In arrivo su Xbox Series X|S e Xbox One, Exomecha è stato annunciato lo scorso luglio e adotterà un formato free-to-play, dunque sarà molto interessante capire come funzionerà in termini di accesso e struttura.

Le sequenze mostrate nel video, che ha aperto l'Indie Showcase di Xbox di oggi, miscelano situazioni anche piuttosto differenti, fra scontri a fuoco e combattimenti fra enormi mech.

Insomma, le influenze che hanno ispirato gli sviluppatori sembrano chiare: in Exomecha si potrà sparare, guidare veicoli, usare un rampino e partecipare a battaglie su larga scala davvero spettacolari.