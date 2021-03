Super Mario morirà il 31 marzo col ritiro dei suoi giochi, per una folle teoria di internet

Super Mario sta morire. Tra pochi giorni, per la precisione mercoledì 31 marzo 2021, l'icona Nintendo che ha segnato intere generazioni sparirà definitivamente dalla faccia della terra. O almeno, questo è quello che sostengono alcune teorie (un po' folli, un po' goliardiche) su internet, che hanno cominciato a proliferare sui social. Ma cosa sostengono esattamente? E perché parlano di morte di Super Mario?

Il 31 marzo sarà una data importante per i giocatori Nintendo. In corrispondenza con la chiusura dell'anno fiscale, la casa di Kyoto ha deciso di mettere fine anche alle iniziative per la celebrazione del 35esimo anniversario di Super Mario, e lo farà in maniera piuttosto brusca. Da quel giorno, infatti, non sarà più possibile acquistare, o distribuire ai negozi, Super Mario 3D All-Stars, il Game & Watch: Super Mario Bros. e tutto il merchandise dell'anniversario presente sullo store ufficiale.

Inoltre saranno chiusi i server del divertente battle royale Super Mario Bros. 35, e verrà cessato il supporto alla condivisione dei livelli di Super Mario Maker su Wii U. Nel calderone ricordiamo che anche il porting per Switch di Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light non potrà più essere acquistato... ma questa è un'altra storia.

Sta di fatto che, senza una vera motivazione, dal 31 marzo tutta una serie di giochi dedicati a Super Mario non sarà più disponibile. Perché tutto questo? Beh, internet ha razionalizzato a modo suo e ha dato la sua risposta: Nintendo ha deciso di uccidere Super Mario. Inutile sottolineare che la teoria ha preso subito piede, con decine di post su Twitter e numerosi meme.

Per provare a disinnescare ipotesi così macabre, comunque, la compagnia giapponese ha deciso di rassicurare i fan che tutti gli altri giochi di Mario continueranno a essere venduti, incluse le uscite più recenti come Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Mario Kart Live: Home Circuit. Per quanto riguarda quelli citati in precedenza, invece, non è chiaro quale sarà il loro destino: rimarranno un cimelio appannaggio di pochi eletti? Rappresenteranno l'epitaffio dell'idraulico? Oppure verranno pubblicati sotto un'altra forma?

Difficile sbilanciarsi. D'altronde in passato Nintendo ha già ucciso un membro della famiglia Mario: ricordate la morte di Luigi? E il capo della divisione americana è niente meno che Bowser. Doug Bowser. Impossibile fidarsi di uno con un nome così.

Voi cosa ne pensate? Restano davvero pochi giochi di vita al povero Mario? E come pensate di consolarlo in questo momento difficile?