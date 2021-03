PlayStation Store: It Takes Two e Balan Wonderworld

Non si tratta tuttavia degli unici titoli disponibili in questi giorni: arrivano anche la raccolta rimasterizzata Overcooked! All You Can Eat , l'inquietante RPG a turni Black Legend , la simulazione storica alternativa Paradise Lost , la seconda espansione di Immortals: Fenyx Rising e infine il coloratissimo platform Kaze and the Wild Masks .

PlayStation Store è protagonista questa settimana di un aggiornamento consistente, il primo dopo diverso tempo. A inaugurare il nuovo corso troviamo It Takes Two , la straordinaria avventura a base cooperativa diretta da Josef Fares, e Balan Wonderworld , l'ultimo progetto di Yuji Naka, il padre di Sonic the Hedgehog.

It Takes Two

It Takes Two, lo split-screen in azione.

Senza dubbio una delle grandi sorprese di questo 2021 appena iniziato, It Takes Two (PS5 e PS4, 39,99 euro) è il nuovo titolo diretto da Josef Fares, il talentuoso e sorprendente autore di A Way Out e Brothers: A Tale of Two Sons. Sempre fuori dalle righe, Fares sembra essere riuscito con questo gioco a consolidare in maniera pressoché perfetta la sua passione per le meccaniche cooperative.

Protagonisti dell'avventura sono infatti un coppia di genitori spesso in contrasto, che finiscono vittime di un incantesimo e vengono trasformati in piccoli pupazzi. Alle prese con un mondo decisamente diverso da quello che conoscono, molto più inquietante e insidioso, i due dovranno collaborare per salvare la pelle, aiutare altri personaggi in difficoltà e trovare un modo per rimettere le cose a posto.

It Takes Two, i due protagonisti alle prese con un minigame.

Giocabile insieme a un amico grazie al Pass Amici gratuito, che consente a un secondo utente di entrare in partita anche senza possedere il titolo, It Takes Two propone un'esperienza sempre piena di sorprese, con tantissime idee efficaci applicate al gameplay e lo stesso, collaudato sistema con split-screen dinamico apprezzato nel già citato A Way Out.

Il risultato finale è un prodotto estremamente valido, che con più risorse a disposizione sarebbe stato ancora più bello (e avrebbe magari potuto includere anche un doppiaggio in italiano, cosa di cui si sente la mancanza) ma che sfrutta nella maniera migliore possibile gli strumenti a propria disposizione per coinvolgerci in un'avventura davvero divertente.