Exomecha è ancora vivo: lo sparatutto su mech torna a mostrarsi in trailer e su Kickstarter

Ricordate Exomecha? Lo sparatutto multiplayer a base di varie creature meccaniche è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer ed è ora protagonista di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter, evidentemente con un cambio di organizzazione degli sviluppatori.

Exomecha venne annunciato con un trailer come sparatutto free-to-play nel lontano 2020, come uno dei primi titoli per Xbox Series X, e tornò a mostrarsi l'anno dopo addirittura con un periodo di uscita e un nuovo trailer gameplay, ma evidentemente qualcosa non è andato come previsto, considerando che il titolo è poi totalmente scomparso dai radar.

Il gioco è tornato a mostrarsi proprio in queste ore, con un nuovo trailer e l'annuncio di una campagna Kickstarter dedicata, che indica anche un ampliamento del progetto e un'evidente revisione della produzione.