Exomecha per Xbox Series X, annunciato con un trailer il nuovo sparatutto free-to-play

Exomecha è un nuovo sparatutto free-to-play, una delle sorprese emerse nel pre-show dell'Xbox Game Showcase attualmente in corso, condotto da Geoff Keighley in attesa dell'avvio della parte centrale della conferenza di oggi da parte di Microsoft dedicata a Xbox Series X, con un trailer di annuncio.

Si tratta di un particolare sparatutto in soggettiva per Xbox Series X e Xbox One, destinato ad arrivare nel 2021 come free-to-play su entrambe le piattaforme. Exomecha si presenta come un action sparatutto ad ambientazione fantascientifica molto vicino alle atmosfere classiche tipo transformers e simili, considerando l'aspetto dei vari combattenti.

Ambientato su Omecha, un pianeta vergine caratterizzato da vari ambienti esotici, Exomecha presenta un sistema di combattimento molto dinamico e vario grazie alla sua configurazione variabile dei combattenti e delle loro armature.

Come possiamo vedere dal primo trailer riportato qui sopra, nel gioco ci troviamo a combattere in varie situazioni e ambienti, utilizzando armi futuristiche e abilità varie con la possibilità di spostarci volando, correndo e combattendo contro varie tipologie di guerrieri, mech e creature variegate.