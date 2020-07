Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta arriva anche su Xbox, direttamente sull'Xbox Game Pass

Durante il pre-show dell'evento Microsoft è stato annunciato che Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta uscirà anche su Xbox e, incredibile a dirsi, uscirà da subito anche sull'Xbox Game Pass.

Si tratta di una novità non di poco conto, visto che stiamo parlando di una delle serie di giochi di ruolo giapponesi più amate in Giappone. Il trailer ufficiale, che potete vedere in fondo alla notizia, parla solo di Xbox One, ma immaginiamo che il gioco sarà compatibile anche con Xbox Series X, dato che uscirà il 4 dicembre 2020.

Durante la presentazione è stato mostrato anche del gameplay del gioco, con un breve riepilogo della storia. Trovate tutto nel video sottostante. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta. Non è riferita alla versione Xbox, ma può essere un buon punto di partenza.