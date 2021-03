The Ascent, nuovo trailer Rise Up con gameplay cooperativo per l'RPG su Xbox Series X|S

The Ascent è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer con sezioni di gameplay durante l'Xbox Indie Showcase di oggi, incentrato in particolare sul multiplayer cooperativo ma dal quale però non è ancora emersa una data di uscita precisa, salvo la conferma del lancio nel 2021.

The Ascent è stato presentato su Xbox Series X durante il famoso showcase di maggio ed è stato in effetti uno dei primi titoli mostrati proprio sulla console Microsoft. Si tratta di un RPG ad ambientazione cyberpunk sullo stile hack and slash simile per certi versi alla tradizione di Diablo, ma ovviamente con particolarità completamente diverse legate alla sua ambientazione.

Successivamente, si è mostrato in maniera più approfondita con ben dodici minuti di gameplay next-gen, cosa che ci ha anche consentito di comporre una più estesa anteprima su The Ascent, come introduzione a questo interessante titolo. Il gioco resta uno dei più attesi su Xbox Series X|S per quanto riguarda i titoli in esclusiva, considerando che non sono moltissimi quelli previsti per il 2021, ma purtroppo continua a non avere una data di uscita precisa, a quanto pare.

Il nuovo trailer, visibile qui sopra, si concentra in particolare sul multiplayer cooperativo, che rappresenta una delle caratteristiche fondamentali di The Ascent, mostrando l'azione di gruppo all'interno del mondo di gioco, in grado di rendere ancora più spettacolare l'azione. A questo punto, non ci resta che aspettare ulteriormente per una data di uscita precisa per questo interessante RPG su PC e Xbox Series X|S da parte di Curve Digital.