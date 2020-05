The Ascent per Xbox Series X, ecco dodici minuti di gameplay next-gen

Voglia di next-gen? Se la risposta è si non vi rimane che guardare il video con dodici minuti di gameplay di The Ascent in versione Xbox Series X che trovate in testa alla notizia. Si tratta di un filmato dato in esclusiva a IGN, che segue di un giorno l'annuncio del gioco fatto durante l'Xbox Inside di ieri dedicato alla presentazione di alcuni dei giochi di terze parti che usciranno sulla console di Microsoft, tra i quali alcune esclusive come questo o Scorn.

Che dire? L'impostazione di The Ascent è molto classica, ma alcuni riflessi sono davvero ben fatti, grazie all'applicazione del ray tracing. Vi consigliamo inoltre di guardare il video in 4k, che sarà anche la risoluzione del gioco su Xbox Series X. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, stiamo parlando di un gioco di ruolo d'azione cyberpunk con visuale alla Diablo che uscirà anche su PC e Xbox One.

L'uscita di The Ascent è prevista per l'autunno 2020, probabilmente insieme a Xbox Series X (o nei dintorni della sua data di uscita). Sarà un gioco Smart Delivery, quindi potete acquistarlo una volta e ottenere la versione adatta alla vostra piattaforma senza costi aggiuntivi.