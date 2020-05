Doom Eternal, prime immagini per gli scenari del primo DLC dedicato alla campagna

id Software ha pubblicato attraverso Twitter le prime due immagini che mostrano gli scenari del primo DLC dedicato alla campagna di Doom Eternal. Il DLC sarà incluso all'interno del Pass Anno Uno del gioco.

is Software ha promesso di questo DLC arriverà per tutte le piattaforme entro un anno dall'uscita del gioco. Doom Eternal, qui la nostra recensione, è il degno erede del DOM del 2016. Pierpaolo Greco scrive che "nonostante il tempo passato e l'evidente natura da more of the same di questo sequel, il nuovo lavoro di id Software ci ha convinto, divertito e letteralmente risucchiato nel suo adrenalinico e stimolante loop di gameplay che rasenta la perfezione durante le intense e appassionanti sparatorie.

Se quindi questo capitolo rappresenta un evidente miglioramento e perfezionamento della formula originale, rimangono tutta una serie di incertezze legate a una certa bulimia di id Software nell'offrire una lunga sequela di introduzioni che non ci hanno pienamente convinto e che appaiono meno rifinite e forse meno rodate delle meccaniche originali."

Il Pass Anno Uno, al costo di 29,99 euro, promette tante nuove, spettacolari battaglie. Dovremo, infatti, combattere "contro regni mai visti prima dell'Universo DOOM, contro nuovi demoni utilizzando nuove abilità nella nostra battaglia senza fine contro le forze del male." O almeno, questo è quanto promette di fare la descrizione del pass. Lo avete già acquistato?