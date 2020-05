LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, data di lancio per PS4, Switch, PC e Xbox One

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il nuovo gioco dedicato alla saga di Guerre Stellari fatto coi mattoncini danesi, ha una data di lancio ufficiale per PS4, Switch, PC e Xbox One: il 20 ottobre 2020. Warner Bros. ha fatto l'annuncio durante l'ultimo This Week in Star Wars.

Siamo tornati a parlare di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker qualche giorno fa quando, durante lo Star Wars Day, Warner Bros. aveva condiviso con noi la nuova locandina di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. In quell'occasione Warner aveva rimandato l'appuntamento a questa estate, quando potremo avere maggiori informazioni a riguardo del gioco.

In realtà il colosso delle comunicazioni si è scordato di avvisarci che da lì a breve avrebbe condiviso un'altra informazioni importante: la data di lancio del gioco. Durante l'ultimo This Week in Star Wars, più precisamente al minuto 1:55, infatti, viene detto che il gioco uscirà il prossimo 20 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker promette di espandere e migliorare la formula classica dei LEGO Star Wars, oltre che di includere tutti i film e tutte le battaglie che hanno reso leggendaria la saga di Disney.