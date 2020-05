PS5: spunta un falso video con la data di presentazione della console

Sony ha annunciato la data ufficiale della prossima PlayStation Experience: dal 4 al 6 giugno. Sarà l'evento in cui verrà presentata ufficialmente PS5, la sua attesissima console di nuova generazione.

Sarebbe tutto bellissimo e anche plausibile, viste le voci girate nelle scorse settimane, ma purtroppo è anche falso. Il video teaser di annuncio che sta girando in questi minuti e che molti hanno preso come legittimo è solo uno scherzo. Del resto organizzare una PlayStation Experience con una pandemia in corso sarebbe stato un po' strano, a meno che non fosse un evento solo digitale.

C'è da dire che le date indicate non sono nemmeno da escludersi per la presentazione della console, visto che ci sono molti insider che hanno puntato a inizio giugno per l'evento (altri a metà, a dirla tutta). Comunque sia, anche se ci dispiace raffreddare gli animi, non è sicuramente questo l'annuncio ufficiale di PS5 che sappiamo siete in molti a bramare. Rimaniamo quindi in attesa che Sony faccia sapere qualcosa su quando intende mostrare la sua console e i giochi che sono in sviluppo per essa.