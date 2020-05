Scarlet Nexus uscirà anche su PS5, PC e PS4: è ufficiale

Bandai Namco ha annunciato ufficialmente che Scarlet Nexus non è un'esclusiva per Xbox Series X ma uscirà anche su PC (Steam), PS4 e PS5. Diciamo che lo si era capito subito per via del fatto che non era stato annunciato come titolo solo Xbox, ma ora c'è la conferma ufficiale che non fa mai male.

Leggiamo la sinossi ufficiale che è davvero interessante:

In Scarlet Nexus il giocatore vestirà i panni di Yuito Sumeragi, un ragazzo dotato di particolari poteri psicocinetici, per esplorare la città futuristica di New Himuka e svelare i misteri di un futuro Brain Punk tra tecnologia e abilità psichiche.

In un lontano futuro, nel cervello umano è stato scoperto un ormone psionico in grado di garantire alcuni poteri extrasensoriali e modificare il mondo così come lo conoscevamo. Mentre l'umanità si affacciava a questa nuova era, alcuni folli mutanti, conosciuti come Estranei, hanno iniziato a scendere dal cielo alla ricerca di cervelli umani. Gli unici in grado di contrastarli sembrano essere alcuni umani noti come psionici e dotati di particolari abilità extrasensoriali. Essendo l'unica possibilità di combattere l'invasione, gli psionici vengono quindi selezionati per il proprio talento e reclutati nella Forza di Soppressione Estranei (FSE), l'ultima linea di difesa per l'umanità.

Insomma, sembra che a livello di trama gli sviluppatori di Tales of Vesperia abbiano fatto un grande lavoro. Speriamo che il tutto sia confermato nella versione finale di Scarlet Nexus.

"La nuova generazione di console ha permesso al team di sviluppo di esprimere tutto il potenziale di SCARLET NEXUS", ha dichiarato il produttore di SCARLET NEXUS, Keita lizuka di BANDAI NAMCO Entertainment Inc. "I giocatori troveranno una grafica spettacolare e battaglie psichiche in alta risoluzione ed elevato frame rate, oltre a combattimenti interattivi in tempo reale con animazioni dinamiche. Utilizzando l'opzione Smart Delivery su Xbox Series X, i giocatori potranno divertirsi con la migliore versione di SCARLET NEXUS, indipendentemente che stiano giocando sulla nuova generazione con Xbox Series X o su Xbox One."

"SCARLET NEXUS intende modificare il modo in cui i giocatori vedono i JRPG grazie a una strepitosa grafica futuristica e un sistema di combattimento ottimizzato, in grado di bilanciare perfettamente un'azione frenetica con una pianificazione strategica", ha dichiarato Hervé Hoerdt, Senior Vice President Marketing, Digital, Content di Bandai Namco Entertainment Europe. "Sotto la guida del valido team di BANDAI NAMCO Studios, i tanti anni di esperienza nello sviluppo di videogiochi, coadiuvati dalla potenza della nuova generazione di console, offriranno sicuramente un'esperienza all'altezza delle aspettative."