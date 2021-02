Epic Games Store: Rage 2 e Absolute Drift saranno i prossimi giochi gratis per PC, è ufficiale

Assieme al gioco gratis di questa settimana, Halcyon 6, Epic Games Store ha annunciato ufficialmente quali saranno i prossimi giochi gratis che arriveranno su PC. A partire dal 18 febbraio 2021 alle 17 sarà possibile scaricare Rage 2 e Absolute Drift.

Come detto, da oggi è disponibile Halcyon 6, il gioco Epic Games Store gratis di questa settimana.

Per quanto riguarda il gioco di settimana prossima, invece, si tratta di due produzioni molto interessanti: Rage 2 e Absolute Drift.

Absolute Drift è un'esperienza di drifting mai vista prima. Un viaggio da apprendista a maestro perfezionando le tue abilità in un meraviglioso mondo minimalista. Spingiti al limite su piste da drift e strade di montagna selvagge fino a diventare un maestro dell'arte del drift. Lo troverete a questo indirizzo.

RAGE 2, invece, è il frutto della collaborazione di due eccellenze videoludiche: Avalanche Studios, i maestri della follia a mondo aperto, e id Software, i creatori degli sparatutto in soggettiva, insieme per sconvolgervi con un mondo delirante in cui andare ovunque e sparare a chiunque. Rage 2 sarà disponibile a questo indirizzo. Questa è, invece, la recensione di Rage 2.

Nella serata di oggi, inoltre, Epic Games terrà lo Spring Showcase. Lo seguiremo in diretta, seguitelo con noi!