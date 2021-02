PS5 vende più di Xbox Series X|S, e non di poco, secondo le stime di Ampere

Circola in rete un nuovo report di Ampere Analysis, che si è occupata di calcolare i numeri di console PS5 e Xbox Series X|S vendute sin dal lancio di novembre 2020. Il risultato, in poche parole, vede PlayStation 5 in serio vantaggio rispetto alla diretta concorrente. Vediamo i dettagli.

Ampere afferma che Xbox Series X|S ha venduto 2.8 milioni di unità, ovvero 100.000 in meno rispetto alle 2.9 milioni di unità di Xbox One ottenute nel 2013. PS5, invece, ha pareggiato le vendite di PS4, pari a 4.2 milioni. Notiamo un dettaglio importante: Ampere parla precisamente di console "vendute", ovvero arrivate nelle case dei consumatori (o dei bagarini, chiaro).

Sony ha recentemente dichiarato che, entro la fine del 2020, sono state "spedite" 4.5 milioni di unità di PS5. Ampere specifica che, secondo le sue analisi, di quei 4.5 milioni spediti, 4.2 erano già state acquistate. PlayStation 5 ha raggiunto questo risultato, in realtà, contando anche le vendite del Giappone: PS4, invece, è stata lanciata in terra nipponica solo nel 2014.

Un discorso simile può essere fatto con Xbox Series X|S. Le due console di Microsoft sono state rilasciate nel triplo dei mercati rispetto a quanto avvenuto con Xbox One, eppure le vendite sono state leggermente inferiori.

I motivi? I dati di vendita sono in questo caso limitati dalla produzione: anche Ampere afferma che PS5 avrebbe potuto vendere facilmente oltre i cinque milioni di unità al lancio, se Sony fosse stata in grado di produrre sufficienti unità. La pandemia purtroppo ha causato molteplici problemi.

Infine, viene segnalato che Nintendo Switch ha venduto 26.3 milioni di unità, in crescita rispetto alle 24.5 milioni di unità del 2019. Le quarantene e l'uscita di Animal Crossing hanno spinto molti a comprare la console Nintendo.

Per quanto riguarda PS5, i bagarini piagnucolano perché vengono criticati, credono di essere Robin Hood.