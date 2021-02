PS5: bagarini piagnucolano perché vengono criticati, credono di essere Robin Hood

Se c'è qualcosa sul quale tutti sono d'accordo, è che le azioni dei bagarini di PS5, Xbox Series X|S e delle schede grafiche NVIDIA sono deprecabili. Be', lo pensano tutti tranne i bagarini stessi che hanno iniziato a piagnucolare in seguito alle critiche subite dal pubblico. Dal loro punto vista, è come essere Robin Hood.

A riportare la faccenda è Forbes. La testata segnala le opinioni di alcuni bagarini di PS5, che ritengono di star subendo una pubblicità ingiustamente negativa. A parlare è ad esempio Jordan, co-fondatore di The Lab, un gruppo che dà consigli ai clienti paganti e insegna in pratica come diventare bagarini in modo efficiente. Ecco le sue parole: "Sembra esserci un sacco di pubblicità negativa su questa industria di grande valore e non penso che sia giustificata, tutto quello che facciamo è agire come intermediario per oggetti disponibili in quantità limitata".

Jordan afferma che essere un bagarino di PS5 è come essere un negozio di rivendita: "Tesco, per esempio, compra il latte dagli allevatori per 26 centesimi per litro e poi lo rivende a un prezzo superiore di 70 centesimi per litro. Nessuno sembra lamentarsi a questo riguardo." La reazione a queste parole non è stata affatto positiva, ovviamente, e alcuni hanno affermato che i bagarini non sono Robin Hood, non stanno aiutando gli indigenti prendendo ai ricchi. Non serve nemmeno sottolineare che un bagarino non è minimamente comparabile a un rivenditore e a tutti i servizi che questo offre.

I bagarini di PS5 semplicemente sottraggono le console prima che il normale consumatore riesca ad acquistarla, spesso tramite l'aiuto di strumenti aggiuntivi come bot, e poi la rivende a un prezzo maggiorato senza aggiungere alcun valore.

La situazione è talmente seria che nel Regno Unito potrebbe arrivare una legge dedicata.