Harmony's Odyssey è un colorato e interessante puzzle game, annunciato con trailer

Harmony's Odyssey è un nuovo e interessante puzzle game sviluppato dal team indie MythicOwl, che con il suo stile estremamente colorato mette in scena una strana avventura ambientata in mondo tra il magico e il quotidiano.

Rappresentato con una grafica in stile "low poly" incredibilmente fumettosa e colorata all'inverosimile, il mondo di Harmony's Odyssey appare decisamente strano, fondendo elementi della realtà quotidiana ad altri riferiti alla mitologia classica.

Vediamo così ciclopi intenti a lavorare in ufficio e con lo sguardo sempre preso dallo smartphone, minotauri dediti alla moda e alla cura personale ma anche pinguini ossessionati dai selfie, sirene e vari altri personaggi alquanto bizzarri.

In tutto questo, ci troviamo a controllare la streghetta Harmony che ha perso la propria bacchetta magica, rubata da un dispettoso gatto. L'odissea della protagonista è tutta volta alla ricerca dell'indispensabile oggetto, all'interno di diverse ambientazioni che cambiano e si modificano seguendo varie regole, cercando di raggiungere via via gli obiettivi preposti.

Harmony's Odyssey non ha ancora una data di uscita ma è previsto arrivare nel corso del 2021 su PC attraverso Steam e su Nintendo Switch in digitale, vediamo intanto il trailer di presentazione qui sopra e alcune prime immagini qui sotto.