Assetto Corsa Competizione su PS5 e Xbox Series X|S nel 2021, nuovo DLC annunciato

Assetto Corsa Competizione approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2021: lo ha annunciato Kunos Simulazioni, in concomitanza con l'ufficializzazione di un nuovo DLC, il British GT Pack.

La roadmap di Assetto Corsa Competizione riportava già nel 2019 l'arrivo sulle piattaforme next-gen, notizia appunto confermata dal team italiano sebbene non ci sia ancora una data di uscita precisa.

Di certo la versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S del gioco di guida potrà ambire ad avvicinarsi agli straordinari risultati visivi ottenuti su PC, senza dover scendere a sostanziali compromessi come accaduto su PS4 e Xbox One.

Come detto, Kunos Simulazioni ha anche annunciato un nuovo DLC, il British GT Pack, disponibile a partire da oggi su PC e in arrivo su console in primavera. In calce potete dare un'occhiata al trailer del pacchetto.

Il DLC BRITISH GT PACK aggiunge ad Assetto Corsa Competizione tutta l'azione del British GT Championship 2019 by SRO Motorsports Group!

Questo nuovo DLC include tre dei più iconici circuiti inglesi: